На Ирбитскую ярмарку приедут производители из 35 регионов страны

Свою продукцию здесь представят производители из 35 регионов. Гостей встретят национальные подворья, «Чайный квартал», где можно будет познакомиться с гастрономическими традициями и культурой народов страны.
«В течение трех дней в историческом центре Ирбита будут работать ярмарочные ряды, фестиваль народных художественных промыслов, выставки, мастер-классы, литературная ярмарка, интерактивные музейные площадки», — рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.
Планируются экскурсии, театральные постановки, концерты. Хедлайнером вечером 8 августа на главной сцене станет Олег Газманов.
Напомним: Ирбитская ярмарка существует с 1643 года. Сначала она была явлением местным, но со временем стала крупным перевалочным пунктом между Уралом и Сибирью, Европой и Азией.