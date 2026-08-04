В Башкирии помогут тяжелобольным людям

Хроническая почечная недостаточность — это состояние, при котором почки человека перестают выполнять свои функции. В результате пациент вынужден постоянно пользоваться аппаратом диализа, который заменяет работу почек, очищая и фильтруя кровь. Больные проводят у аппарата искусственной почки по 4 часа три раза в неделю. Пропуск даже одной процедуры может привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода. Раньше в республике остро стояла проблема подвоза пациентов к месту процедуры и обратно. Сейчас это делается за счет средств медучреждений, к которым они прикреплены.