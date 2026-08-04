Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре остановилось движение трамваев из-за ливня

В Краснодаре изменили маршруты трамваев из-за скопления воды на Дмитриевской Дамбе.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 96% 756 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре временно остановилось движение трамваев из-за скопления воды на трамвайных путях по улице Дмитриевская Дамба после сильного ливня. В связи с этим схема движения общественного транспорта изменилась: трамвайные маршруты № 7, 20 и 22 перенаправлены по альтернативным траекториям.

Как сообщает городской перевозчик, вагоны маршрута № 7 следуют через остановку «Кооперативный рынок» в обоих направлениях. Маршруты № 20 и № 22 со стороны стадиона «Кубань» проследуют через Кооперативный рынок, а от улицы Садовой данные маршруты направлены в Юбилейный и Славянский микрорайоны.

Пассажирам следует быть внимательными и заранее планировать свои поездки с учетом временных изменений в работе городского транспорта.