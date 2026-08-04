В Краснодаре остановилось движение трамваев из-за ливня

В Краснодаре временно остановилось движение трамваев из-за скопления воды на трамвайных путях по улице Дмитриевская Дамба после сильного ливня. В связи с этим схема движения общественного транспорта изменилась: трамвайные маршруты № 7, 20 и 22 перенаправлены по альтернативным траекториям.
Как сообщает городской перевозчик, вагоны маршрута № 7 следуют через остановку «Кооперативный рынок» в обоих направлениях. Маршруты № 20 и № 22 со стороны стадиона «Кубань» проследуют через Кооперативный рынок, а от улицы Садовой данные маршруты направлены в Юбилейный и Славянский микрорайоны.
Пассажирам следует быть внимательными и заранее планировать свои поездки с учетом временных изменений в работе городского транспорта.