В Краснодаре остановилось движение трамваев из-за ливня

Как сообщает городской перевозчик, вагоны маршрута № 7 следуют через остановку «Кооперативный рынок» в обоих направлениях. Маршруты № 20 и № 22 со стороны стадиона «Кубань» проследуют через Кооперативный рынок, а от улицы Садовой данные маршруты направлены в Юбилейный и Славянский микрорайоны.