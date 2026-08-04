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В Хабаровске открыли место для памяти об Алексее Мурыгине

Прощание с бывшим вратарём «Амура» пройдёт 5 августа.

У центрального входа в «Платинум Арену» в Хабаровске организовали специальное место для возложения цветов в память об Алексее Мурыгине.

Как сообщили в хоккейном клубе «Амур», проститься с бывшим вратарём команды можно будет 5 августа в Универсальном краевом спортивном комплексе (Старый ледовый дворец) по адресу: Амурский бульвар, 1А. Прощание пройдёт с 10:00 до 13:00.

Похороны состоятся на Городском центральном кладбище в 34-м секторе.

В клубе также сообщили, что оказать помощь семье Алексея Мурыгина можно по опубликованным реквизитам.