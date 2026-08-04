В Хабаровске открыли место для памяти об Алексее Мурыгине

Как сообщили в хоккейном клубе «Амур», проститься с бывшим вратарём команды можно будет 5 августа в Универсальном краевом спортивном комплексе (Старый ледовый дворец) по адресу: Амурский бульвар, 1А. Прощание пройдёт с 10:00 до 13:00.