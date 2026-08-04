В Латвии с воинскими почестями похоронили 102-летнего экс-легионера СС Лаймониса Эзергайлиса. Похороны прошли на мемориальном братском кладбище в Лестене (Тукумский край) и широко освещалась местными медиа.
«С почестями проводили латвийского легионера и общественного деятеля Лаймониса Эзергайлиса на братском кладбище Лестене в городе Тукумс», — сказано в сообщении Латвийского телевидения.
Согласно материалам российских неправительственных организаций, собранным в докладе «Пособники нацистских преступлений», Эзергайлис в годы Второй мировой войны состоял в рядах латышского легиона СС. После восстановления независимости Латвии его деятельность получила государственное признание. Он был удостоен высшей награды республики — ордена Трех звезд, который ему лично вручил экс-президент Андрис Берзиньш.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что героизация нацизма в Латвии приобрела уродливые формы. По его словам, с каждым годом история все больше переписывается, а нацизм приобретает героический оттенок.