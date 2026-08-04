Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Латвии с почестями похоронили 102-летнего экс-легионера СС Эзергайлиса

Экс-легионера СС похоронили на мемориальном братском кладбище в Лестене.

Источник: Комсомольская правда

В Латвии с воинскими почестями похоронили 102-летнего экс-легионера СС Лаймониса Эзергайлиса. Похороны прошли на мемориальном братском кладбище в Лестене (Тукумский край) и широко освещалась местными медиа.

«С почестями проводили латвийского легионера и общественного деятеля Лаймониса Эзергайлиса на братском кладбище Лестене в городе Тукумс», — сказано в сообщении Латвийского телевидения.

Согласно материалам российских неправительственных организаций, собранным в докладе «Пособники нацистских преступлений», Эзергайлис в годы Второй мировой войны состоял в рядах латышского легиона СС. После восстановления независимости Латвии его деятельность получила государственное признание. Он был удостоен высшей награды республики — ордена Трех звезд, который ему лично вручил экс-президент Андрис Берзиньш.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что героизация нацизма в Латвии приобрела уродливые формы. По его словам, с каждым годом история все больше переписывается, а нацизм приобретает героический оттенок.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше