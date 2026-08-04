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У нижегородского рыболовного хозяйства изъяли пруды в пользу государства

В ходе надзорной проверки установлено, что рыбхоз незаконно владел прудами и прилегающими земельными участками.

Прокуратура Нижегородской области добилась возврата в государственную собственность прудов, расположенных возле реки Велетьмы в Выксунском округе. Объекты ранее находились во владении ООО «Рыбхоз “Полдеревский”. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорной проверки установлено, что рыбхоз незаконно владел прудами и прилегающими земельными участками. Согласно законодательству, такие водные объекты и земли под ними относятся к собственности Российской Федерации. В связи с выявленными нарушениями прокуратура направила исковое заявление в суд.

Требования надзорного ведомства поддержал Первый Арбитражный Апелляционный суд: он постановил изъять у компании земельные участки под прудами. Кроме того, суд признал отсутствующим право собственности ООО «Рыбхоз “Полдеревский” на запасный и головной пруды.

Ранее сообщалось, что участок в Новинках изымают для дублера проспекта Гагарина в Нижнем.