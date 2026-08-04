У нижегородского рыболовного хозяйства изъяли пруды в пользу государства

В ходе надзорной проверки установлено, что рыбхоз незаконно владел прудами и прилегающими земельными участками. Согласно законодательству, такие водные объекты и земли под ними относятся к собственности Российской Федерации. В связи с выявленными нарушениями прокуратура направила исковое заявление в суд.