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Сирены включат на Нововоронежской АЭС 4 августа

На предприятии пройдет общестанционная тренировка с запуском локальной системы оповещения.

Источник: Аргументы и факты

На Нововоронежской АЭС во вторник, 4 августа, включат сирены, предупредили в пресс-службе предприятия.

С девяти часов утра до трех часов дня на АЭС будет проводиться общестанционная тренировка с запуском локальной системы оповещения.

Местных жителей просят не прерывать работу и сохранять спокойствие.

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