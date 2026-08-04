Сирены включат на Нововоронежской АЭС 4 августа

На Нововоронежской АЭС во вторник, 4 августа, включат сирены, предупредили в пресс-службе предприятия.
С девяти часов утра до трех часов дня на АЭС будет проводиться общестанционная тренировка с запуском локальной системы оповещения.
Местных жителей просят не прерывать работу и сохранять спокойствие.
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