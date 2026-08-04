Парашютист из Красноярского края стал трехкратным чемпионом России

Спортсмен Дмитрий Рыбников завоевал золото чемпионата России по парашютному спорту. Об этом сообщили в министерстве спорта Красноярского края.
Соревнования по скоростному падению и вингсьют-пилотированию прошли в Кемеровской области. Рыбников приехал на турнир в статусе действующего чемпиона и в третий раз подтвердил звание лучшего спортсмена страны в скоростном падении. Серебро в этой дисциплине получил Дмитрий Гмызин из Екатеринбурга, бронзу Сергей Подчувалов из Тюменской области.
Также Рыбников занял второе место в командном зачете вместе с Андреем Петуховым. Другой представитель Красноярского края Олег Крупенько стал седьмым в вингсьют-пилотировании и завоевал серебро в командном зачете.