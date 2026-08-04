Парашютист из Красноярского края стал трехкратным чемпионом России

Соревнования по скоростному падению и вингсьют-пилотированию прошли в Кемеровской области. Рыбников приехал на турнир в статусе действующего чемпиона и в третий раз подтвердил звание лучшего спортсмена страны в скоростном падении. Серебро в этой дисциплине получил Дмитрий Гмызин из Екатеринбурга, бронзу Сергей Подчувалов из Тюменской области.