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Парашютист из Красноярского края стал трехкратным чемпионом России

Спортсмен Дмитрий Рыбников завоевал золото чемпионата России по парашютному спорту.

Спортсмен Дмитрий Рыбников завоевал золото чемпионата России по парашютному спорту. Об этом сообщили в министерстве спорта Красноярского края.

Соревнования по скоростному падению и вингсьют-пилотированию прошли в Кемеровской области. Рыбников приехал на турнир в статусе действующего чемпиона и в третий раз подтвердил звание лучшего спортсмена страны в скоростном падении. Серебро в этой дисциплине получил Дмитрий Гмызин из Екатеринбурга, бронзу Сергей Подчувалов из Тюменской области.

Также Рыбников занял второе место в командном зачете вместе с Андреем Петуховым. Другой представитель Красноярского края Олег Крупенько стал седьмым в вингсьют-пилотировании и завоевал серебро в командном зачете.