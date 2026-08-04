Краевой суд оставил в силе решение об увольнении директора пермской гимназии

Ранее прокуратура установила, что госпожа Суханова заключила договор аренды помещения в здании гимназии с АНО «Центр “Кайдзэн”», директором которой является ее родственник. Проверка показала, что АНО «Центр “Кайдзэн”» допускала просрочки платежей по арендной плате, а обеспечительный арендный платеж вовсе не вносился.