Спорт, зарядка и национальные игры: хабаровчан ждет большой праздник на набережной в честь Дня физкультурника

8 августа в День физкультурника спортивно-парковая зона стадиона имени Ленина превратится в центр притяжения для любителей активного образа жизни. Праздник пройдет в рамках Года спорта в Хабаровском крае и Года единства народов России. В 8:30 всех собравшихся ждет массовая зарядка на сцене у колеса обозрения, разминку проведут профессиональные атлеты. С 9:00 до 17:30 у южного входа универсального краевого спортивного комплекса стартуют «Дальневосточные игры» с выступлениями по функциональному спорту: ГТО, кроссфит и многоборье. Полоса препятствий будет открыта для всех желающих, смельчаков ждут испытания на силу и ловкость, а участников — памятные подарки. Особую атмосферу создадут этнические интерактивные площадки, где гости познакомятся с национальными видами спорта народов Хабаровского края.