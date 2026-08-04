В Казанском зооботсаду поселился капибара Паша

Транспортировка из Нижнего Новгорода прошла в штатном режиме под сопровождением сотрудников Казанского зооботсада, которые заранее приезжали в зоопарк «Лимпопо», чтобы познакомиться с животным и подготовиться к его переезду.
Дорога из Нижнего Новгорода в Казань заняла около шести часов. В пути были предусмотрены остановки, киперы постоянно контролировали состояние капибары, предлагали ему привычный корм, специально привезенный из Нижнего Новгорода, а также обеспечивали постоянный доступ к свежей воде. По данным специалистов, животное хорошо перенесло переезд и не проявляло признаков стресса.
Для комфортного проживания капибару разместили в павильоне «Бегемот». Выбор места обусловлен особенностями вида: будучи полуводным животным, капибара нуждается в постоянном доступе к воде. В зимнем вольере специально для новосела оборудовали бассейн с комфортной температурой. Вольер построен по международным стандартам. Площадь крытой части составляет 277 кв. м, из которых 32 кв.м занимают внутренние помещения. К зданию примыкает просторный уличный вольер площадью более 1000 кв. м. Комплекс включает бассейны с водопадами, современную систему фильтрации воды, душевую и полностью оборудованный ветблок.
Кроме того, сотрудники зооботсада установили деревянный настил и домик-укрытие из ивовых веток с мягкой подстилкой из сена, где животное при необходимости может спрятаться.
Рацион капибары сформирован на основе рекомендаций Московского зоопарка и зоопарка «Лимпопо». Питание сбалансировано и включает овощи, фрукты, специализированные комбикорма, веники, ветки и сено. Кормление проходит три раза в день, сообщили в Казанском зооботсаду.
Капибары — социальные животные, и соседство с другими обитателями им только на пользу. Во внутреннем вольере вместе с капибарой сейчас содержатся четыре египетские цапли (одна самка и три самца), а в бассейне живут рыбки. Бегемотиха Захарья пока занимает наружный вольер, но с наступлением холодов присоединится к ним. Опасений у специалистов нет: 43-летняя самка уже не раз мирно делила пространство с животными других видов.
В ближайшее время капибара будет знакомиться с новыми условиями и персоналом (киперами). При необходимости специалисты будут проводить с животным дополнительные тренинги. Сроки адаптации зависят от характера самой капибары, но посетители зооботсада уже сейчас могут увидеть животное.
Самец уже готов к созданию семьи, поэтому ему планируют подобрать пару.
В целом за первую половину 2026 года в Казанском зоопарке появился 51 детеныш, в том числе у даманов Брюса, антилоп нильский личи, зебр Чапмана, кошачьих лемуров, соколов-балобанов, канадских казарок и огарей.
Напомним, что в июне текущего года коллекция зооботсада пополнилась двумя азиатскими слонихами — Сахаром и Удачей. Животные были переданы Президентом Лаоса Президенту России в честь 65-летия установления дипломатических отношений. Также в 2025 году, согласно договоренностям между губернатором Хабаровского края и Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, в Казань привезли пару амурских тигров — Басура и Саяну.
За первое полугодие 2026 года Казанский зооботсад посетили 270 тысяч гостей, 31 тысяча — по льготным билетам. Из них 156 тысяч посетителей — взрослые, 114 тысяч — дети.