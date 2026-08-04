В Казанском зооботсаду поселился капибара Паша

Капибары — социальные животные, и соседство с другими обитателями им только на пользу. Во внутреннем вольере вместе с капибарой сейчас содержатся четыре египетские цапли (одна самка и три самца), а в бассейне живут рыбки. Бегемотиха Захарья пока занимает наружный вольер, но с наступлением холодов присоединится к ним. Опасений у специалистов нет: 43-летняя самка уже не раз мирно делила пространство с животными других видов.