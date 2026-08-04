В Красноярске к открытию готовится многофункциональный центр с криптобиокабиной

5 августа для посетителей вновь откроет свои двери многофункциональный центр (МФЦ) на улице 9 Мая, 12, в Советском районе Красноярска. На масштабное обновление офиса потребовалось два года. Впервые свои двери офис открыл в 2009 году. Это первое подразделение МФЦ, которое появилось в Красноярском крае, — отметили в министерстве социальной политики края. В ходе ремонта в здании заменили кровлю, а также системы электро-, водо- и теплоснабжения. Зал приема посетителей теперь соответствует стандартам бренда «Мои документы». Зону ожидания расширили, установили современные терминалы электронной очереди и понятные информационные стенды. Особое внимание уделили доступности среды. Центр полностью адаптировали для маломобильных граждан и родителей с колясками: входы оснастили пандусами и автоматическими раздвижными дверями, а внутри появилась тактильная навигация для слабовидящих людей. В центре оборудовали специальный сектор с компьютерами для самостоятельной работы на портале «Госуслуги». Сотрудники всегда готовы помочь разобраться с электронными сервисами. Кроме того, обустроили современную рабочую зону для представителей малого и среднего предпринимательства. После открытия в офисе возобновят прием документов на биометрические паспорта сроком на 10 лет. Для этого здесь установили криптобиокабину, которая гарантирует безопасность персональных данных при оформлении. Всего на площадке центра доступно более 400 государственных и муниципальных услуг. Особое внимание уделили созданию комфортной атмосферы для заявителей с детьми и участников СВО. Для обратившихся в МФЦ родителей с маленькими детьми предусмотрели отдельные окна, маркированные наклейкой «Здесь рады семьям». Принимать таких заявителей будут в первую очередь. Участники СВО также будут обслуживаться в приоритетном порядке, — отметила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.