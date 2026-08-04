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Пермяков встревожил чёрный густой дым над аэропортом Большое Савино

В краевом МЧС объяснили, что происходит.

Дым чёрного цвета над аэропортом Большое Савино встревожил пермяков, сообщает телеграм-канал «ЧП ДТП Пермь».

Видео с огромным столбом густого дыма, поднимающегося над пермским аэропортом, появилось в сети утром 4 августа. Очевидцы сразу предположили, что около аэровокзала что-то загорелось.

«Страшно выглядит! Надеюсь, это не самолёт и что никто не пострадал. Вообще не представляю, что там там может гореть!» — написала напуганная пермячка в редакцию сайта perm.aif.ru.

Однако в ГУ МЧС России по Пермскому краю жителей краевой столицы успокоили. Спасатели уточнили, что в аэропорту проводят плановые учения.

Напомним, вечером 3 августа посетителей ТРК «Семья» в Перми эвакуировали из-за подгоревшей еды.

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