«Культурный код Севера»: в Норильске запускают цикл бесплатных лекций

«Нам важно, чтобы жители города и гости могли открывать Север не только через его промышленное значение, но и через культуру, архитектуру, искусство и человеческие истории. Проект “Культурный код Севера” как раз объединяет все эти направления и предлагает гостям погрузиться в темы, напрямую связанные с идентичностью норильчан и жителей всего российского Севера», — отметила директор ОКЦ «Башня» Виктория Чуланова.