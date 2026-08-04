«Культурный код Севера»: в Норильске запускают цикл бесплатных лекций

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 8 августа в общественно-культурном центре «Башня» стартует новый просветительский проект «Культурный код Севера» — цикл бесплатных лекций о культуре, архитектуре, искусстве и истории российской Арктики.
В течение августа и сентября историки архитектуры, искусствоведы, инженеры и исследователи будут рассказывать, как формировались северные города, почему Арктика стала площадкой для архитектурных экспериментов, каким Север изображали художники разных эпох, как климат влияет на повседневную жизнь Норильска и в чем уникальность российских моногородов.
«Нам важно, чтобы жители города и гости могли открывать Север не только через его промышленное значение, но и через культуру, архитектуру, искусство и человеческие истории. Проект “Культурный код Севера” как раз объединяет все эти направления и предлагает гостям погрузиться в темы, напрямую связанные с идентичностью норильчан и жителей всего российского Севера», — отметила директор ОКЦ «Башня» Виктория Чуланова.
Первая лекция состоится 8 августа — в день рождения «Башни». Историк архитектуры и искусства Ксения Григорьева выступит с лекцией «Северный миф», посвященной тому, как менялось восприятие Арктики.
Для тех, кто не сможет посетить встречу лично, будет организована прямая трансляция на ресурсах «Глазами инженера». Позже записи лекций выйдут в формате подкастов на Радио Arzamas.
Всего в программе запланировано пять бесплатных лекций. Анонсы и регистрация на каждую встречу будут публиковаться в социальных сетях «Башни» за три дня до мероприятия.
12+