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Пожарные вынесли 74-летнюю женщину из горящего дома в Татарстане

Пожар произошел в частном доме на улице Гагарина в Камском Устье. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Источник: ИА Татар-информ

Прибывшие на место пожарные вынесли из горящего дома 74-летнюю женщину. По предварительным данным, она не пострадала.

Площадь пожара составила 40 кв. метров, причина происшествия — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (электропроводки).

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