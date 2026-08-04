Пожарные вынесли 74-летнюю женщину из горящего дома в Татарстане

Прибывшие на место пожарные вынесли из горящего дома 74-летнюю женщину. По предварительным данным, она не пострадала.
Площадь пожара составила 40 кв. метров, причина происшествия — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (электропроводки).
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