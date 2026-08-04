Дятлова рассказала, как изменится «проблемная» остановка на Московском проспекте в Калининграде

На этой неделе подписываем контракт с подрядчиком, который займётся решением очень проблемного вопроса — обустройством остановки общественного транспорта «улица Миклухо-Маклая» на Московском проспекте. Сейчас она находится на небольшом «островке», зажатом посреди проезжей части. Ожидать там автобус или троллейбус и некомфортно, и небезопасно. Вдобавок ко всему, попасть на пешеходный переход оттуда можно лишь через проезжую часть (случались ДТП), — сообщила Дятлова.