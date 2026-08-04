Дятлова рассказала, как изменится «проблемная» остановка на Московском проспекте в Калининграде

«Проблемную» остановку «улица Миклухо-Маклая» на Московском проспекте в Калининграде перенесут и перестроят. Об изменения рассказала глава администрации города Елена Дятлова в своём телеграм-канале.
На этой неделе подписываем контракт с подрядчиком, который займётся решением очень проблемного вопроса — обустройством остановки общественного транспорта «улица Миклухо-Маклая» на Московском проспекте. Сейчас она находится на небольшом «островке», зажатом посреди проезжей части. Ожидать там автобус или троллейбус и некомфортно, и небезопасно. Вдобавок ко всему, попасть на пешеходный переход оттуда можно лишь через проезжую часть (случались ДТП), — сообщила Дятлова.
Остановку планируют перенести ближе к «Гран-Мару». За счёт газона там собираются сделать небольшое уширение проезжей части, чтобы организовать заездной карман и уместить между Московским проспектом и его дублёром полноценный павильон с тротуаром.
«Таким образом, пассажирам, следуя на переход, больше не нужно будет уворачиваться от автомобилей. Вдоль этого отрезка проспекта также заасфальтируем велодорожку», — отметила глава администрации Калининграда.
На обустройство остановки на Московском проспекте выделяли почти 20 миллионов рублей. Выполнить работы необходимо в течение 125 дней с даты заключения контракта.