Род Баландиных насчитывает три поколения героев

Кузьма Баландин — разведчик, кавалер ордена Славы III степени. Андрей Баландин — штурмовик, награждён медалью «За воинскую доблесть» II степени. Артём Баландин — десантник, имеет медаль «За боевые отличия».
Андрей и Артём вернулись домой. Их провожала и встречала Оксана, жена Андрея и мать Артёма, вместе с дочерью Кристиной и племянницей Полиной. А первый герой из рода Баландиных, Кузьма, прошёл Великую Отечественную и остаётся для семьи примером патриотизма.
По имени «Тишина».
Самый младший из династии, Артём, попал на специальную военную операцию из 76-й Псковской десантно-штурмовой дивизии — легендарного соединения, которое всегда на острие событий. Он окончил школу в Дивногорске, затем учился в красноярском техникуме. На срочную службу ушёл, ещё не зная, чем всё обернётся. В дивизии заключил контракт с Минобороны и был направлен на СВО. Служил наводчиком боевой машины десанта. Взял позывной «Тишина».
Опыт этот запомнил навсегда. Дело было в Киевской области.
«Первый бой всегда самый страшный, — рассказывает Артём. — Ты ещё ничего не знаешь, не понимаешь, что тебя ждёт. А у меня в первом же бою погиб командир роты. Только пришёл, осматриваешься — и вдруг такое. Это был очень тяжёлый момент».
Почти сутки Артём не отходил от орудия.
«На протяжении суток я был наводчиком боевой машины десанта. Тот день буду помнить всю жизнь», — говорит ветеран СВО.
За этот бой он получил первую награду — медаль «За боевые отличия».
После восьми месяцев службы Артём вернулся домой, устроился на работу. Прошло полтора года. Ему предложили новый контракт, потому что «за ленточкой» требовались люди с реальным боевым опытом. Так он попал в спецподразделение, выполняющее задачи в горячих точках по всему миру.
«Был приказ: защищать мирное население от террористов. И мы его выполняли», — коротко говорит он, не вдаваясь в детали.
Сейчас Артёму 25 лет. Он уволился из армии, работает монтажником на крупном красноярском предприятии, строит новые цеха. Вся жизнь впереди. Мечтает создать крепкую семью.
«Но в груди бьётся солдатское сердце, и это навсегда, — признаётся он. — И если Родина ещё раз прикажет — я готов».
Отец «Филин».
Отец Артёма Андрей Баландин ушёл на СВО вслед за сыном. В 2024 году, когда тот находился в непростой командировке, Андрей начал обивать пороги военкоматов. Ему было 58 лет. И везде он встречал отказ: «По возрасту не подходите».
«Если отец поставил себе цель, он обязательно её добьётся, — говорит Артём. — Я очень переживал за него, потому что уже знал, что такое спецоперация. Теперь горжусь. Он у нас молодец».
Андрей попал на передовую через город Волжский. Служил водителем во взводе обеспечения: доставлял боеприпасы и продовольствие на позиции, нередко под огнём, буквально уворачиваясь от дронов.
Взял позывной «Филин», записался в штурмовики. Молодые солдаты прислушивались к его советам, уважали: ещё бы, он годился им в отцы.
В одном из боёв Андрей получил тяжёлое ранение и контузию. Его демобилизовали, он долго восстанавливался, получил инвалидность.
«Когда ранили, полежал, потом кое-как очнулся, гранату взял, чеку вырвал и побрёл куда глаза глядят, — вспоминает Андрей. — Вижу — блиндаж. А чей он, поди разбери. Кричу: “Кто здесь, отвечайте, а то сейчас гранату взорву!” Парни вышли: “Да наши мы, русские!” И я упал им в объятия. Спасли…».
За тот бой Андрей получил медаль «За воинскую доблесть» II степени. После ранения вернулся домой. Он следит за новостями, перезванивается с бойцами, переживает, поддерживает.
Заново учила говорить.
Всё это время дома любимых и самых главных в жизни мужчин ждала Оксана Баландина — жена Андрея и мать Артёма. Пока муж и сын были на передовой, она переживала и желала им победы.
«Пока они были там, не спала! — признаётся Оксана. — Конечно, отговаривала: куда вы, зачем… Страшно же. Но ведь это мужики, разве их отговоришь? Если решили — так тому и быть. Что мне оставалось? Только ждать и молиться».
Но ждать — не значит сидеть сложа руки. Оксана включилась в волонтёрскую деятельность. В Дивногорске вместе с дочерью Кристиной и племянницей Полиной присоединилась к патриотическому проекту «Под Покровом Пресвятой Богородицы».
Участники плели маскировочные сети, шили постельное бельё для госпиталей. Позже Оксана перенесла эту работу в Краевой центр семьи и детей, филиал в Дивногорске. Там с детьми-подопечными продолжили плести сети и придумали проект «Сила тыла». Готовят супы: заготавливают овощи, отваривают, сушат. Делают два вида — борщ и гороховый, оба с мясом. Вакуумируют, вкладывают сухарики с добрыми пожеланиями. Отправляют на передовую через добровольцев. «Такая работа воспитывает патриотизм и поддерживает бойцов», — говорит Оксана.
Артём вернулся первым. Живой, здоровый, берет набекрень, грудь в медалях. Андрей пришёл позже — раненый, был, как оказалось, буквально на волосок от гибели.
«Приехал. Говорить не мог, ему это и сейчас даётся с трудом. Я заново учила его разговаривать. Выхаживала не один месяц. Но он встал», — вздыхает мать семейства.
Оксана гордится своими мужчинами. «Андрей выполнил свой долг, не испугался, не отсиделся», — говорит она.
Первый. Разведчик.
Основателем династии, на которого равнялись все поколения рода, был Кузьма Васильевич Баландин, дед Андрея и прадед Артёма. Он родился в Мордовии в 1899 году. На войну попал в 1943-м, когда ему было уже за сорок. Воевал на Волховском фронте разведчиком в миномётном полку. Награждён орденом Славы III степени.
Семья до сих пор бережно хранит копии наградных листов — пожелтевшие, потёртые на сгибах. В одном из них написано: «Красноармеец Баландин, работая разведчиком, показал себя мужественным и отважным воином. 25 февраля 1945 года в районе деревни Гутта обнаружил скопление противника, готовившегося к контратаке, и немедленно сообщил об этом командиру дивизиона. Огнём миномётов противник был рассеян, и контратака была сорвана, что способствовало успеху пехоты в боях за деревню».
Кузьма Васильевич прошёл всю войну, вернулся домой и прожил долгую жизнь. О боях рассказывать не любил, больше молчал. Но портрет его всегда в Бессмертном полку — в учреждении, дома, на параде.
Любимый праздник — День Победы.
День Победы в семье Баландиных — самый любимый праздник. Приходят с парада, садятся за стол. Вспоминают деда Кузьму, друзей, оставшихся на поле боя. Чествуют живых. Что такое защищать Родину, они знают не из кинофильмов.
«Мужчины для того и рождены, чтобы переносить трудности, — говорит Андрей. — Это наша работа. Кто, если не мы?».
«Патриотизм в нашей семье без пафоса, — добавляет Оксана. — Мы живём на своей земле, мы и земля — одно целое, с Родиной одно целое. Помогаем, участвуем в проектах по силам. Каждый выполняет свою миссию, свою роль».
Славный предок, который стал героем, гордился бы потомками, уверены в семье.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сибиряк тайком ушёл на СВО и вернулся героем.