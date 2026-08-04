Мишустин сообщил о создании 12 круглогодичных курортов в 10 регионах РФ

Глава правительства отметил, что туристическая отрасль активно развивается благодаря комплексу мер господдержки. В частности, программа льготного кредитования позволяет возводить 300 отелей и комплексов более чем на 63 тысячи номеров, а также 40 круглогодичных объектов, включая аквапарки и горнолыжные центры.