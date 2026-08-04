Мишустин сообщил о создании 12 круглогодичных курортов в 10 регионах РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма в Горно-Алтайске анонсировал создание 12 современных круглогодичных курортов. Масштабный проект охватит 10 субъектов страны.
Глава правительства отметил, что туристическая отрасль активно развивается благодаря комплексу мер господдержки. В частности, программа льготного кредитования позволяет возводить 300 отелей и комплексов более чем на 63 тысячи номеров, а также 40 круглогодичных объектов, включая аквапарки и горнолыжные центры.
Общий объем инвестиций в эти инициативы составляет около 1,6 трлн рублей, из которых 1 трлн приходится на субсидируемый кредитный портфель. Более 50 таких объектов уже успешно принимают туристов по всей стране.
Ранее Мишустин сообщил о росте туристического потока в России за восемь месяцев 2025 года на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.