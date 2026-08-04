В Воронеже умерла преподаватель истфака ВГУ Александра Асмус

Ее методические пособия для подготовительного отделения еще долгое время оставались базой для аналогичных разработок младших коллег. Коллектив исторического факультета подчеркнул, что Александру Андреевну всегда отличали исключительное трудолюбие, ответственное отношение к делу и глубокая доброжелательность к людям.