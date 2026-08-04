Рассеянных пассажиров в России будут учить рублём: за хранение забытых вещей с 1 сентября будут взимать плату

В России с 1 сентября за хранение забытых в общественном транспорте вещей пассажирам придётся платить. Правда, сделать это придётся только тем, кто вернётся за пропажей больше, чем через сутки. Соответствующий приказа опубликовал Минтранс РФ, сообщает ТАСС.
За хранение сверх указанного срока каждый перевозчик сможет самостоятельно устанавливать тариф. Кондуктор или водитель должен сделать подробное описание находки и передать её под расписку уполномоченному лицу на автовокзале или в конечном пункте маршрута. Найденные вещи вернут владельцу под расписку при предъявлении удостоверения личности.
Новые правила будут действовать до 1 сентября 2032 года.
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