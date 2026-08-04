Рассеянных пассажиров в России будут учить рублём: за хранение забытых вещей с 1 сентября будут взимать плату

В России с 1 сентября за хранение забытых в общественном транспорте вещей пассажирам придётся платить. Правда, сделать это придётся только тем, кто вернётся за пропажей больше, чем через сутки. Соответствующий приказа опубликовал Минтранс РФ, сообщает ТАСС.