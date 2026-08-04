Автомобили повреждены из-за атаки БПЛА в Нижегородской области

В ночь на 4 августа в Нижегородской области отразили атаку 26 беспилотников, сообщил губернатор Глеб Никитин. Повреждения получили несколько автомобилей, добавил глава региона.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
По данным Минобороны РФ, всего сегодня ночью над российскими регионами сбили 320 украинских беспилотников.
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