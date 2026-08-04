Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автомобили повреждены из-за атаки БПЛА в Нижегородской области

В ночь на 4 августа в Нижегородской области отразили атаку 26 беспилотников, сообщил губернатор Глеб Никитин. Повреждения получили несколько автомобилей, добавил глава региона.

В ночь на 4 августа в Нижегородской области отразили атаку 26 беспилотников, сообщил губернатор Глеб Никитин. Повреждения получили несколько автомобилей, добавил глава региона.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

По данным Минобороны РФ, всего сегодня ночью над российскими регионами сбили 320 украинских беспилотников.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше