В Самарской области экспериментально начнут работать роботы-доставщики

«Ровер — это небольшой робот-курьер высотой до 60 см. Он передвигается по тротуарам, велодорожкам и в жилых зонах со средней скоростью пешехода, работает на электричестве, не шумит и не загрязняет воздух. Такие можно увидеть, например, в Москве», — отмечает Вячеслав Федорищев.