В Самарской области экспериментально начнут работать роботы-доставщики

По словам главы региона, эксперимент продлится три года. Жители Самары смогут оценить, как новые технологии вписываются в ритм жизни города-миллионника.
«Ровер — это небольшой робот-курьер высотой до 60 см. Он передвигается по тротуарам, велодорожкам и в жилых зонах со средней скоростью пешехода, работает на электричестве, не шумит и не загрязняет воздух. Такие можно увидеть, например, в Москве», — отмечает Вячеслав Федорищев.
Узнать больше по теме
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.Читать дальше