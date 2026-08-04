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В Самарской области экспериментально начнут работать роботы-доставщики

Самарская область вошла в 35 субъектов РФ, где Правительство России запускает экспериментальный правовой режим. В регионе начнут работать роботы-доставщики, сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Источник: Коммерсантъ

По словам главы региона, эксперимент продлится три года. Жители Самары смогут оценить, как новые технологии вписываются в ритм жизни города-миллионника.

«Ровер — это небольшой робот-курьер высотой до 60 см. Он передвигается по тротуарам, велодорожкам и в жилых зонах со средней скоростью пешехода, работает на электричестве, не шумит и не загрязняет воздух. Такие можно увидеть, например, в Москве», — отмечает Вячеслав Федорищев.

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