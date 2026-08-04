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В Башкирии состоится форум «Новая философия воспитания»

Башкирия станет местом проведения окружного «воспитательного» форума. Соответствующее распоряжение республиканского правительства подписал премьер-министр Андрей Назаров.

Источник: Reuters

Форум состоится в уфимском конгресс-холле «Торатау» и проводится в целях формирования профессионального сообщества, ориентированного на моделирование единого воспитательного пространства.

«Принять предложение Министерства просвещения РФ о проведении форума Приволжского федерального округа “Новая философия воспитания” в Уфе с 14 по 17 сентября 2026 года», — говорится в распоряжении правительства РБ.

Этим же документом поручено образовать оргкомитет по подготовке и проведению форума, который должен будет разработать и утвердить план мероприятий. Контроль за исполнением распоряжения возложен на первого заместителя премьер-министра правительства РБ Урала Кильсенбаева.

Ранее Башинформ сообщил о том, что делегация Узбекистана приедет в Уфу. В рамках визита состоится бизнес-форум, на котором стороны обсудят дальнейшее экономическое сотрудничество, в том числе создание технопарка «Бекабад», в котором заинтересованы башкирские компании.