В Башкирии состоится форум «Новая философия воспитания»

Форум состоится в уфимском конгресс-холле «Торатау» и проводится в целях формирования профессионального сообщества, ориентированного на моделирование единого воспитательного пространства.
«Принять предложение Министерства просвещения РФ о проведении форума Приволжского федерального округа “Новая философия воспитания” в Уфе с 14 по 17 сентября 2026 года», — говорится в распоряжении правительства РБ.
Этим же документом поручено образовать оргкомитет по подготовке и проведению форума, который должен будет разработать и утвердить план мероприятий. Контроль за исполнением распоряжения возложен на первого заместителя премьер-министра правительства РБ Урала Кильсенбаева.
Ранее Башинформ сообщил о том, что делегация Узбекистана приедет в Уфу. В рамках визита состоится бизнес-форум, на котором стороны обсудят дальнейшее экономическое сотрудничество, в том числе создание технопарка «Бекабад», в котором заинтересованы башкирские компании.