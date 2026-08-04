В Московском районе Казани с утра 4 августа звучат сирены из-за БПЛА

В Татарстане с 03:36 действует режим «Беспилотная опасность». Жителям рекомендовано быть готовыми к временным перебоям в работе мобильного интернета. Аэропорты Нижнего Новгорода, Пензы и Чебоксар временно закрыты.
Силы ПВО, радиолокационные станции и подразделения радиоэлектронной борьбы переведены в режим боевой готовности. Уделяется особое внимание стратегически важным объектам.
При нахождении дома: закрыть окна, перекрыть газ, воду, отключить электричество, укрыться в помещении без окон. При нахождении на улице: укрыться в ближайшем подземном сооружении. При обнаружении беспилотника сообщить по номеру 112. Гражданам запрещено распространять информацию о работе ПВО и местах падения обломков.