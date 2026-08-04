Свет отключат в двух районах Нижнего Новгорода 4 августа

Несколько зданий в Нижнем Новгороде оставят без электричества во вторник, 4 августа. На объектах ЖКХ пройдут плановые работы. Об этом предупредили в городском управлении ГОЧС.
В 09:00 коммунальные службы приостановят энергоснабжение Минской, Гвоздильной и Волочильной улиц в Ленинском районе. Работы на сетях продлятся до 16:00. В эти же часы света не будет на ул. Аксакова.
С 09:00 до 17:00 будет отключено электричество на улице Паскаля — в домах с номерами 13/5, 15, 17, 19, 21, 23, 25.
В Нижегородском районе плановые мероприятия на системах жилищно-коммунального хозяйства затронут только улицу Ульянова. С десяти утра до двух часов дня в доме № 10а не будет электроэнергии.