Шесть новых тренеров начнут работать в небольших населенных пунктах края по программе «Земский тренер»

В 2026 году в Хабаровский край переедут 6 специалистов по программе «Земский тренер». Программа с 2025 года работает в пилотном режиме в Дальневосточном и Центральном федеральных округах. В Хабаровском крае по программе были трудоустроены три специалиста. Цель проекта — привлечь специалистов по физкультуре и спорту в малые населенные пункты с численностью до 50 тысяч жителей. Специалистам, переехавшим по работе в такие населенные пункты, предоставляют единовременные компенсационные выплаты. Размер выплат для Дальнего Востока составляет 2 млн рублей. Чтобы стать «земским тренером», нужно иметь гражданство России и высшее либо среднее профессиональное образование. Также необходима справка об отсутствии судимости, соответствие квалификационным требованиям и проживание за пределами населенного пункта, в который планируется переезд.