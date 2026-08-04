Красноярские спасатели помогли двум женщинам, потерявшим весла на сапбордах

Во время сплава женщины потеряли весла и не смогли управлять досками. Чтобы их не унесло течением, они схватились за ветки прибрежных деревьев. Спасатели Канского поисково-спасательного отряда прибыли к мосту южного обхода, забрали женщин на катер и доставили в безопасное место.