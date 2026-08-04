Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярские спасатели помогли двум женщинам, потерявшим весла на сапбордах

Двух женщин эвакуировали с реки Кан Красноярского края после прогулки на сапбордах.

Двух женщин эвакуировали с реки Кан Красноярского края после прогулки на сапбордах. Об этом сообщили КГКУ «Спасатель».

Во время сплава женщины потеряли весла и не смогли управлять досками. Чтобы их не унесло течением, они схватились за ветки прибрежных деревьев. Спасатели Канского поисково-спасательного отряда прибыли к мосту южного обхода, забрали женщин на катер и доставили в безопасное место.

За последний месяц это уже четвертый случай спасения людей на сапбордах на водоемах Красноярского края. Ранее мы рассказывали о девушках, которых спасли на красноярском водохранилище.