16 человек погибли из-за аномальной жары в Южной Корее

В середине июля экстремальная жара унесла жизни как минимум 10 тысяч человек в Европе. Большинство погибших были старше 65 лет. Особенно высокая избыточная смертность была зафиксирована в Бельгии и Франции, где температура поднималась выше 40 градусов.