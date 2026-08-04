16 человек погибли из-за аномальной жары в Южной Корее

В Южной Корее 16 человек погибли из-за аномальной жары. Об этом сообщает Reuters.
Президент страны Ли Чжэ Мен призвал власти усилить помощь пострадавшим и принять необходимые меры для защиты населения. Он также поручил проверить работу энергетической системы на фоне резкого роста спроса на электричество из-за использования кондиционеров.
«Нам необходимо приложить усилия для коренного пересмотра национальной системы реагирования на кризисы, поскольку такая экстремальная погода становится нормой», — заявил Ли Чжэ Мен на заседании правительства.
В городе Янсан на юго-востоке страны температура поднялась до 42,5 градуса. Это стало самым высоким показателем за 122 года метеорологических наблюдений.
Метеорологическая служба впервые объявила предупреждение об экстремальной жаре в отдельных районах Сеула и соседней провинции Кенгидо. Позднее его распространили на всю территорию столицы.
В середине июля экстремальная жара унесла жизни как минимум 10 тысяч человек в Европе. Большинство погибших были старше 65 лет. Особенно высокая избыточная смертность была зафиксирована в Бельгии и Франции, где температура поднималась выше 40 градусов.