В Москве из-за триатлона перекроют проезд по ряду улиц

Отдельные изменения затронут Госпитальный мост: 8 августа с 7:30 до 20:00 здесь сузят проезжую часть, оставив лишь по 1 полосе для движения в каждом направлении вместо стандартных 3. На следующий день, 9 августа, с 7:00 до 20:30 будет полностью перекрыт участок Крылатской улицы — от дома 14 до пересечения с Нижними Мневниками.