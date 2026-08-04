ФАС выдала предупреждения АЗС в четырех регионах из-за цен на топливо

«Красноярское УФАС выдало предупреждение ООО “Регион 24”. Компания за последние два месяца изменила цены на топливо, но не представила достаточных экономических обоснований для этого. В итоге стоимость топлива оказалась выше как уровня цен вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), так и текущего уровня инфляции», — сообщили в ФАС.