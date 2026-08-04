Японская разведка заявила об усилении военных связей между РФ, Китаем и КНДР

Растущая военная координация между Китаем, Россией и Северной Кореей повышает риски для безопасности Японии. Об этом говорится в последнем докладе Министерства обороны Японии, пишет Вloomberg.
В документе упоминаются китайско-российские патрули бомбардировщиков, которые японские военные называют «все более провокационными», и поддержка Москвой военной модернизации Северной Кореи.
«Совместные полеты китайских и российских бомбардировщиков и военно-морские учения явно направлены на демонстрацию силы против нашей страны и представляют серьезную угрозу национальной безопасности», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что Япония снова начала милитаризироваться. В стране решили удвоить военные расходы.