Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Японская разведка заявила об усилении военных связей между РФ, Китаем и КНДР

В Японии испугались усиливающихся военных связей РФ, Китая и Северной Кореи.

Источник: Комсомольская правда

Растущая военная координация между Китаем, Россией и Северной Кореей повышает риски для безопасности Японии. Об этом говорится в последнем докладе Министерства обороны Японии, пишет Вloomberg.

В документе упоминаются китайско-российские патрули бомбардировщиков, которые японские военные называют «все более провокационными», и поддержка Москвой военной модернизации Северной Кореи.

«Совместные полеты китайских и российских бомбардировщиков и военно-морские учения явно направлены на демонстрацию силы против нашей страны и представляют серьезную угрозу национальной безопасности», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Япония снова начала милитаризироваться. В стране решили удвоить военные расходы.

Узнать больше по теме
Северная Корея: одна из самых закрытых стран мира
Одна из самых закрытых стран мира, Северная Корея остается в центре международной политики благодаря ядерным амбициям и особой модели государственного устройства. В этом материале разберем ключевую информацию, историю, отношения с соседями и интересные факты о КНДР.
Читать дальше