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Мишустин: за полгода туристы совершили более 43 миллионов поездок по России

Россияне все чаще проводят отпуск, путешествуя по своей стране.

Источник: Комсомольская правда

За первые шесть месяцев 2026 года туристы совершили более 43 миллионов поездок по России, среди них более 3 миллионов иностранцев. Об этом на совещании в Горно-Алтайске сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Ежегодно по стране совершаются десятки миллионов поездок. В текущем году за первое полугодие — более 43 миллионов. В том числе и иностранными туристами — свыше 3 миллионов», — отметил председатель правительства.

Накануне сообщалось, что Мишустин приехал с инспекцией в Горно-Алтайск. Здесь глава кабмина проведет большое совещание по развитию туризма в России. Приезжая на Алтай, Мишустин не раз осматривал различные социальные объекты, среди которых попадался и долгострой (в их числе — школа № 7). И теперь первым делом Мишустин поинтересовался, завершили ли стройку.