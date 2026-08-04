Мишустин: за полгода туристы совершили более 43 миллионов поездок по России

Накануне сообщалось, что Мишустин приехал с инспекцией в Горно-Алтайск. Здесь глава кабмина проведет большое совещание по развитию туризма в России. Приезжая на Алтай, Мишустин не раз осматривал различные социальные объекты, среди которых попадался и долгострой (в их числе — школа № 7). И теперь первым делом Мишустин поинтересовался, завершили ли стройку.