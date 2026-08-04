Полицейские поймали мужчину, напавшего на женщину возле ЖК под Казанью

Об этом «Татар-информу» сообщили в МВД по РТ.
Напомним, инцидент, произошедший в Пестречинском районе Татарстана, попал на видео. Мужчина набросился на прохожую с кулаками, резко толкнул ее, из-за чего женщина жестко приземлилась на асфальт.
Сотрудники местного ОМВД установили личность злоумышленника. Им оказался 37-летний местный житель. Мужчину задержали, доставили в ОП. В отношении задержанного составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Полицейские устанавливают, совершал ли мужчина подобные проступки в отношении других граждан.
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