Красноярской сети АЗС выдали предупреждение из-за цен на бензин

Еще 29 июня Красноярское УФАС направило письма крупнейшим участникам топливного рынка с требованием соблюдать принципы ответственного ценообразования. В ведомстве считают, что сеть «Регион 24» продолжала заметно поднимать цены на бензин, не предоставив достаточных экономических обоснований для этого.