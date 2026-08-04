В Уфимском районе выделят участок без торгов для строительства спорткомплекса

Компания планирует возвести на нем открытые и закрытые спортплощадки для футбола и хоккея. Проекту присвоили статус приоритетного на «инвестиционном часе» главы республики. Общий объем инвестиций составит 350 млн руб., на объекте создадут 15 рабочих мест. Кадастровая стоимость участка составляет 25,42 млн руб. К.
ООО «Спорт Лайф», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в селе Чесноковка Уфимского района в декабре 2023 года. Владельцем является Дмитрий Игнатьев. Компания занимается строительством жилых и нежилых домов. Финансовую отчетность она не публикует.