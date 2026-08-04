В Уфимском районе выделят участок без торгов для строительства спорткомплекса

Компания планирует возвести на нем открытые и закрытые спортплощадки для футбола и хоккея. Проекту присвоили статус приоритетного на «инвестиционном часе» главы республики. Общий объем инвестиций составит 350 млн руб., на объекте создадут 15 рабочих мест. Кадастровая стоимость участка составляет 25,42 млн руб. К.