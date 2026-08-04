Досрочное погашение кредита: что советует финансовый регулятор

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) напомнило заемщикам об их правах и разъяснило, на что стоит обратить внимание перед досрочным погашением, передает DKNews.kz.
Такая возможность помогает снизить переплату по кредиту и быстрее исполнить обязательства перед банком или микрофинансовой организацией.
Что дает досрочное погашение.
При досрочном погашении заемщик может:
полностью закрыть кредит; внести сумму сверх ежемесячного платежа; уменьшить основной долг и будущую переплату.
Поскольку проценты начисляются на остаток задолженности, уменьшение суммы кредита позволяет сократить общие расходы по займу.
Какие варианты перерасчета существуют.
Если заемщик погашает кредит частично, кредитор обычно предлагает один из двух вариантов:
сократить срок кредитования, сохранив прежний размер ежемесячного платежа; уменьшить размер ежемесячного платежа, сохранив первоначальный срок кредита.
Выбор конкретного варианта зависит от условий договора и внутренних процедур банка или микрофинансовой организации.
Что нужно уточнить перед платежом.
В Агентстве рекомендуют заранее обратиться к кредитору и выяснить:
каким образом будет произведен перерасчет задолженности; когда произойдет списание денежных средств; возможен ли возврат страховой премии, если она была оформлена; как будет снято обременение с залогового имущества при ипотечном кредите.
Кроме того, банки и МФО вправе устанавливать внутренний порядок досрочного погашения, включая форму подачи заявления, сроки его рассмотрения и расчетные даты.
Штрафы для физических лиц отменены.
АРРФР напоминает, что с 31 августа 2025 года вступили в силу изменения в законодательство, усиливающие защиту прав потребителей финансовых услуг.
Согласно новым нормам:
физические лица могут полностью или частично погасить кредит в любое время без уплаты штрафов и неустоек; ограничения и санкции за досрочное погашение могут применяться только к юридическим лицам.
Эти правила распространяются на все действующие кредитные договоры, включая заключенные до вступления изменений в силу.
Почему это важно.
Досрочное погашение позволяет уменьшить долговую нагрузку, сократить переплату по процентам и положительно влияет на кредитную историю.
Вместе с тем в Агентстве рекомендуют перед направлением свободных средств на погашение кредита оценить собственное финансовое положение и убедиться, что после платежа сохранится необходимый резерв на повседневные расходы и непредвиденные ситуации.