Тенге, юань и единый QR: о чем договорились Казахстан и Китай

Казахстан и Китай подписали трехлетнее соглашение о валютном свопе, договорились протестировать расчеты цифровыми валютами и до конца 2026 года объединить QR-платежи, передает DKNews.kz.
Финансовая инфраструктура между двумя странами переходит от переговоров к практическому соединению.
Что подписали два центробанка.
Делегация Национального Банка Казахстана и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка посетила Китай
Ключевым результатом стало новое соглашение о валютном свопе между Нацбанком Казахстана и Народным банком Китая. Документ действует три года, после чего стороны смогут его продлить.
Валютный своп дает центробанкам возможность обмениваться тенге и юанями в пределах согласованного лимита. Позднее стороны проводят обратную операцию.
Для Казахстана это резервный канал доступа к юаневой ликвидности. Китайская сторона, в свою очередь, получает доступ к тенге.
«Новое соглашение о валютном свопе укрепит стратегическое финансовое сотрудничество между Казахстаном и Китаем посредством обеспечения сторонам доступа к ликвидности в национальных валютах. Это также создаст благоприятные условия для развития двусторонней торговли, расширения инвестиционного взаимодействия и более активного использования национальных валют во взаимных расчетах».
Объем своп-линии в опубликованном сообщении не указан. Процентные условия и порядок использования средств стороны также не раскрыли.
Зачем Казахстану валютный своп с Китаем.
Своп не означает прямую выдачу дешевых юаней компаниям или населению. Это страховочная финансовая линия между центральными банками.
Механизм становится востребованным, когда банкам и компаниям не хватает ликвидности в валюте торгового партнера. Центробанк может поддержать рынок и снизить риск перебоев в расчетах.
Для бизнеса главное преимущество — возможность чаще рассчитываться напрямую в тенге и юанях. Такой маршрут сокращает число конвертаций и зависимость платежа от третьей валюты.
Но доллар не исчезнет из казахстанско-китайской торговли за один день. Реальный эффект зависит от того, предложат ли коммерческие банки удобные счета, приемлемые курсы и доступное финансирование в юанях.
Соглашение создает инфраструктуру. Наполнять ее операциями предстоит банкам, экспортерам и импортерам.
Цифровой тенге соединят с цифровым юанем.
Нацбанк Казахстана и Народный банк Китая договорились запустить пилотный проект по расчетам в цифровом тенге и цифровом юане.
Это один из первых случаев, когда Казахстан планирует проверить свою цифровую валюту в трансграничном контуре с крупным торговым партнером.
Цифровой тенге представляет собой обязательство Национального Банка в электронной форме. Он отличается от обычных денег на банковском счете возможностью программировать отдельные условия платежа и отслеживать движение средств.
Цифровой юань развивает Народный банк Китая. Совместный пилот должен показать, смогут ли две государственные цифровые валюты взаимодействовать без длинной цепочки банков-посредников.
Параметры эксперимента пока не названы. Неизвестны число участников, объем операций, сроки тестирования и категории платежей.
Поэтому речь идет именно о пилоте, а не о массовом запуске. Для выхода на рынок сторонам еще предстоит решить вопросы обменного курса, идентификации клиентов, защиты данных и возврата ошибочных платежей.
QR-платежи объединят до конца года.
До конца 2026 года Национальная платежная корпорация Казахстана и UnionPay International планируют интегрировать QR-платежи двух стран.
UnionPay International развивает продукты и сервисы китайской платежной системы за пределами КНР. Ее подключение должно упростить расчеты для туристов, предпринимателей и компаний.
Практический смысл проекта понятен: пользователю не придется каждый раз искать наличную валюту или полагаться только на пластиковую карту. Оплату можно будет проводить через совместимую QR-инфраструктуру.
Однако стороны пока не раскрыли пользовательский сценарий. Неясно, какие банковские приложения подключат первыми, как пройдет конвертация и кто установит комиссии.
Именно эти параметры определят популярность сервиса. Техническая интеграция без выгодного курса и широкого покрытия торговых точек не даст массового эффекта.
Казахстан расширяет доступ к CIPS.
Отдельный блок переговоров прошел с Cross-Border Interbank Payment System — китайской системой трансграничных межбанковских расчетов CIPS.
Национальный Банк, Национальная платежная корпорация и CIPS уже заключили меморандум о взаимопонимании. Теперь стороны перешли к обсуждению практических шагов.
Задача — расширить использование трансграничной платежной инфраструктуры и расчеты в национальных валютах. Для казахстанских банков это может сократить цепочку посредников при проведении операций в юанях.
CIPS не отменяет действующие международные платежные каналы. Она создает дополнительный маршрут для торговли и финансовых операций с Китаем.
Чем больше маршрутов доступно банкам, тем ниже риск остановки платежей из-за технического сбоя или ограничений отдельной системы.
Казахстан может выпустить облигации в юанях.
Во время переговоров стороны обсудили возможность выпуска Казахстаном облигаций, номинированных в юанях.
Такой инструмент позволит привлекать капитал у китайских инвесторов и финансировать проекты, связанные с торговлей, логистикой, промышленностью и инфраструктурой.
Для Казахстана юаневые облигации расширяют круг кредиторов. Для китайских инвесторов они открывают доступ к долговым инструментам крупнейшей экономики Центральной Азии.
Однако за новым источником капитала следует валютный риск. Если заемщик получает доходы в тенге, а долг обслуживает в юанях, изменение курса может повысить стоимость выплат.
Поэтому рынку будут нужны инструменты хеджирования. Валютный своп между центробанками способен стать частью такой инфраструктуры, но не заменит полноценное управление рисками.
Китайские банки пригласили расширяться в Казахстане.
Казахстанская делегация провела встречи с руководителями Торгово-промышленного банка Китая, Банка Китая, Сельскохозяйственного банка Китая и Строительного банка Китая.
Стороны обсуждали финансирование инвестиционных проектов и выпуск долговых инструментов. Казахстан предложил китайским банкам открывать дочерние организации и расширять присутствие на внутреннем рынке.
В стране уже работают Торгово-промышленный банк Китая в Алматы и Банк Китая. Теперь власти хотят увеличить участие китайского капитала в кредитовании казахстанской экономики.
Ассоциация финансистов Казахстана и Ассоциация банков Китая также договорились подписать меморандум о сотрудничестве.
Алатау представили как новый финансовый центр.
Казахстан пригласил китайских партнеров участвовать в развитии города Алатау. Его продвигают как площадку для цифровых финансов, искусственного интеллекта и международных инвестиций.
Для Китая проект может стать точкой входа в технологическую и финансовую экосистему Казахстана. Для Алатау — источником капитала, экспертизы и крупных инфраструктурных партнеров.
Главный результат визита — не одно соглашение, а создание связанной системы. Валютный своп дает ликвидность, CIPS обеспечивает платежный маршрут, UnionPay соединяет QR-сервисы, а цифровые валюты формируют следующий уровень расчетов.
Теперь все зависит от реализации. Бизнес почувствует изменения только тогда, когда новые каналы сократят сроки платежей, комиссии и стоимость доступа к юаню.