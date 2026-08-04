SIM-карты мёртвых душ довели работницу салона связи до скамьи подсудимых

В городе Артёме сотрудница салона связи отправится под суд за незаконный перевыпуск сим-карт, оформленных на умерших людей. Об этом сообщила прокуратура города Артема.
Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение: женщине инкриминируют ч. 3 ст. 272 УК РФ — неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлёкший её блокирование, модификацию и копирование, совершённый из корыстной заинтересованности, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения.
Следствие установило, что в июле 2024 года работница офиса мобильной связи на площади Ленина незаконно оформляла перевыпуск сим-карт на имена умерших граждан. Полученные данные она передавала знакомому за денежное вознаграждение. Уголовное дело направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу. Подсудимой грозит до 5 лет лишения свободы.
Злоумышленники применяют такие телефонные номера для регистрации на подставные лица, обхода блокировок, организации спама и фишинга, а также для сокрытия реальной личности при совершении противоправных действий. В ряде схем через перевыпуск сим-карты умершего получают доступ к его онлайн-банкам и личным кабинетам на «Госуслугах», после чего проводят операции с электронными кошельками, банковскими продуктами и микрозаймами.