SIM-карты мёртвых душ довели работницу салона связи до скамьи подсудимых

Злоумышленники применяют такие телефонные номера для регистрации на подставные лица, обхода блокировок, организации спама и фишинга, а также для сокрытия реальной личности при совершении противоправных действий. В ряде схем через перевыпуск сим-карты умершего получают доступ к его онлайн-банкам и личным кабинетам на «Госуслугах», после чего проводят операции с электронными кошельками, банковскими продуктами и микрозаймами.