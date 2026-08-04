Татарстан снова запустил рекламу в Шереметьево за 6,5 миллиона рублей

Госкомитет Татарстана по туризму объявил о закупке для проведения рекламной кампании, направленной на продвижение туристических возможностей республики. В рамках проекта планируется размещение рекламы в московском аэропорту Шереметьево и в электропоездах дальнего следования.
Основная цель рекламной кампании в аэропорту состоит в том, чтобы привлечь внимание активно путешествующих людей к туристическим достопримечательностям Татарстана и пригласить их посетить республику. Кампания будет проходить в терминале B, где на четырехстороннем медиаэкране площадью 658 квадратных метров будут транслироваться рекламные ролики длительностью не менее 7,5 секунды. Частота показа роликов составит не менее 720 раз в сутки.
Начальная цена контракта на проведение рекламной кампании в аэропорту составляет 6,5 миллиона рублей. Кампания запланирована на период с 1 по 30 ноября. В рекламных роликах будут представлены ключевые достопримечательности и национальная кухня Татарстана.
Также планируется проведение рекламной кампании в электропоездах дальнего следования, однако конкретные маршруты пока не определены. Концепции обеих кампаний будут разработаны после завершения закупочных процедур.
Ранее архитекторы показали дизайн нового терминала аэропорта Казани. В интерьере появятся облака, татарские орнаменты и инсталляция с 11 часами.