Татарстан снова запустил рекламу в Шереметьево за 6,5 миллиона рублей

Основная цель рекламной кампании в аэропорту состоит в том, чтобы привлечь внимание активно путешествующих людей к туристическим достопримечательностям Татарстана и пригласить их посетить республику. Кампания будет проходить в терминале B, где на четырехстороннем медиаэкране площадью 658 квадратных метров будут транслироваться рекламные ролики длительностью не менее 7,5 секунды. Частота показа роликов составит не менее 720 раз в сутки.