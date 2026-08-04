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Татарстан снова запустил рекламу в Шереметьево за 6,5 миллиона рублей

Это направлено на продвижение туристических возможностей республики.

Источник: Комсомольская правда

Госкомитет Татарстана по туризму объявил о закупке для проведения рекламной кампании, направленной на продвижение туристических возможностей республики. В рамках проекта планируется размещение рекламы в московском аэропорту Шереметьево и в электропоездах дальнего следования.

Основная цель рекламной кампании в аэропорту состоит в том, чтобы привлечь внимание активно путешествующих людей к туристическим достопримечательностям Татарстана и пригласить их посетить республику. Кампания будет проходить в терминале B, где на четырехстороннем медиаэкране площадью 658 квадратных метров будут транслироваться рекламные ролики длительностью не менее 7,5 секунды. Частота показа роликов составит не менее 720 раз в сутки.

Начальная цена контракта на проведение рекламной кампании в аэропорту составляет 6,5 миллиона рублей. Кампания запланирована на период с 1 по 30 ноября. В рекламных роликах будут представлены ключевые достопримечательности и национальная кухня Татарстана.

Также планируется проведение рекламной кампании в электропоездах дальнего следования, однако конкретные маршруты пока не определены. Концепции обеих кампаний будут разработаны после завершения закупочных процедур.

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