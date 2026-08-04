Хабаровчанин получил 300 часов работ за повторное пьяное вождение

По данным суда, в марте 2024 года мужчина управлял автомобилем в нетрезвом виде и был задержан инспекторами ГИБДД. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за езду в состоянии опьянения. В судебном заседании подсудимый признал вину в полном объёме.