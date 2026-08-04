В Нижегородской области отразили атаку 26 БПЛА за ночь

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг — РИА Новости. Атаку 26 беспилотников отразили в небе над Нижегородской областью, никто не пострадал, повреждено несколько машин, сообщил глава региона Глеб Никитин.
«Ночью над территорией региона успешно отражена атака 26 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, повреждения получили несколько автомобилей», — написал Никитин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на месте падения обломков работают оперативные службы.
«Благодарю за боевую работу защитников нижегородского неба — силы ПВО Минобороны и резервистов отряда “Барс-НН”, — добавил Никитин.
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