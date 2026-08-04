Жителей Хабаровского края ждёт индексация соцвыплат в 2027 году

В Хабаровском крае в 2027 году планируют увеличить размеры социальных выплат. Предварительно коэффициент индексации составит 5,2%. Повышение затронет более 40 мер поддержки жителей региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В краевом министерстве социальной защиты сообщили, что необходимые средства для перерасчёта выплат будут предусмотрены в бюджете. В числе мер, которые затронет индексация, — краевой материнский капитал и единовременное пособие при рождении ребёнка.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил профильному ведомству обеспечить своевременное повышение выплат и продолжить работу по привлечению федерального финансирования.
«Индексация затронет 11 видов выплат, поэтому крайне важно синхронизировать работу всех ведомств. Все выплаты должны быть пересчитаны вовремя и в полном объёме», — отметил глава региона.
В министерстве также рассказали, что в 2026 году социальные выплаты в крае увеличились на 12,1%. Это стало самым значительным ростом за последние шесть лет. За период с 2021 по 2026 год общий коэффициент индексации составил почти 50%.
Сегодня в регионе действует 84 меры социальной поддержки. Их получают около 435 тысяч человек — почти каждый третий житель края.
В числе приоритетных направлений остаётся помощь семьям с детьми, многодетным семьям, участникам СВО и их близким. Большая часть выплат предоставляется в упрощённом формате — через систему «Социального казначейства», без необходимости собирать большое количество документов.