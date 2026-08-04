Прокуратура нашла нарушение при приеме бывшего госслужащего на работу в Уфе

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, нарушение выявили во время проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции в Кировском районе города. Выяснилось, что бывший государственный служащий устроился в коммерческую организацию заместителем генерального директора по финансовой работе.