Председатель правительства России Михаил Мишустин предложил создать отдельную туристическую поисковую систему. С такой инициативой он выступил перед совещанием по развитию внутреннего туризма.
По словам премьера, специальное приложение могло бы помогать путешественникам быстро находить интересные места и узнавать об их истории. Сейчас получить сведения о некоторых достопримечательностях бывает сложно, несмотря на существование туристических порталов.
«Мы могли бы сделать аккуратное приложение, чтобы очень быстро при определенных поисковых запросах давать возможность навигации по красивым местам. Потому что люди, которые путешествуют, хотят найти что-то интересное, связанное с историей. Нам надо подумать как проще навигировать эту историю», — сказал Мишустин.
Предложение прозвучало после презентации нескольких туристических объектов. Премьер отметил, что новый сервис должен сделать путешествия по России удобнее и упростить поиск информации о достопримечательностях.
Накануне Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Горно-Алтайск. Премьер отметил, что Алтай привлекает большое количество путешественников. За последние годы в регионе поддержали более 200 инвестиционных проектов в сфере туризма и сельского хозяйства, а также привели в нормативное состояние 315 километров дорог.