Мишустин предложил создать отдельную туристическую поисковую систему

«Мы могли бы сделать аккуратное приложение, чтобы очень быстро при определенных поисковых запросах давать возможность навигации по красивым местам. Потому что люди, которые путешествуют, хотят найти что-то интересное, связанное с историей. Нам надо подумать как проще навигировать эту историю», — сказал Мишустин.