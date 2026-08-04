Система «Мобильный избиратель» начала работу в Хабаровском крае

Заявление принимается с 3 августа по 14 сентября 2026 года. Его можно подать лично в любой территориальной избирательной комиссии (ТИК) или многофункциональном центре (МФЦ) в указанный период, через портал «Госуслуги» круглосуточно до 24:00 по московскому времени 14 сентября, а также в участковых избирательных комиссиях (УИК) с 9 по 14 сентября.