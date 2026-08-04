Система «Мобильный избиратель» начала работу в Хабаровском крае

С 3 августа 2026 года в России начался приём заявлений от избирателей, желающих проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва не по месту регистрации, а по фактическому месту нахождения. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Механизм «Мобильный избиратель», пришедший на смену открепительным удостоверениям, позволяет гражданину подать заявление о включении в список избирателей на любом участке страны. После этого он исключается из списка по месту жительства и получает право голосовать в один из трех дней — 18, 19 или 20 сентября 2026 года.
Услуга доступна всем избирателям, зарегистрированным по месту жительства на территории РФ и достигшим 18 лет к последнему дню голосования (20 сентября).
Заявление принимается с 3 августа по 14 сентября 2026 года. Его можно подать лично в любой территориальной избирательной комиссии (ТИК) или многофункциональном центре (МФЦ) в указанный период, через портал «Госуслуги» круглосуточно до 24:00 по московскому времени 14 сентября, а также в участковых избирательных комиссиях (УИК) с 9 по 14 сентября.
В Хабаровском крае одновременно с федеральными выборами депутатов Государственной Думы РФ проводятся региональные и местные кампании нескольких уровней. В частности, жители 12 новых муниципальных округов выберут депутатов представительных органов.