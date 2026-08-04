В Омске прокуратура «вернула к жизни» умершего по документам бойца СВО

Прокуратура Советского округа Омска восстановила права 29-летнего участника СВО, которого по ошибке признали умершим. Как сообщили в ведомстве, в марте 2024 года мужчина обнаружил уведомление на портале государственных услуг — его банковские карты и учётная запись были заблокированы в связи со смертью. При личных обращениях в банки и госорганы информация подтвердилась.