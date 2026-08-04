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Началось голосование за объекты в конкурсе «Достояние Среднего Урала»

В Свердловской области началось голосование за объекты, претендующие на статус «Достояние Среднего Урала», сообщили в департаменте информационной политики региона. Конкурс пройдет в пятый раз: оставить свой голос могут жители старше 18 лет на Госуслугах до 1 декабря.

Источник: Коммерсантъ

«У нас на Среднем Урале много уникальных объектов, о которых до сих пор знают далеко не все. Конкурс, безусловно, помогает рассказать о них жителям региона и всей страны», — отметил председатель Общественной палаты региона Александр Левин.

В этом году свердловчане отправили на конкурс 108 заявок с различными значимыми для области географическими, историческими и инфраструктурными объектами. Отбор прошли 15 претендентов. Жители могут выбрать до пяти объектов, среди которых:

  • Артинская коса;
  • Белоярская атомная станция;
  • Верхотурский кремль;
  • знаки границы «Европа — Азия» (31 объект в Свердловской области);
  • Ирбитский государственный музей изобразительных искусств имени В. А. Карпова;
  • мемориал «Черный тюльпан»;
  • музей разведчика Николая Кузнецова в Талице;
  • Нижнетагильский подносный промысел;
  • Обуховский санаторий;
  • река Чусовая;
  • село Нижнеиргинское — родина первого в России самовара;
  • Уральский государственный академический русский народный хор;
  • Уральский добровольческий танковый корпус;
  • Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова;
  • фарфор Сысерти.

Напомним, в 2025 году по итогам голосования победителем конкурса «Достояние Среднего Урала» стала Свердловская железная дорога (СвЖД). В пятерку лидеров вошли Уральский федеральный университет (УрФУ), Синяя гора, спортивный комплекс «Динамо» и памятник Георгию Жукову.