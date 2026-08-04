Звезда «Кадетства» Елена Захарова показала кадры в ярком бикини на пляже в Греции

3 августа актриса и режиссер Рената Литвинова поделилась в соцсетях снимком, сделанным во время отдыха на море. Артистка предстала на фотографии в черном слитном купальнике с декольте. Образ Литвиновой дополнили солнцезащитные очки в тон наряду, а также цепочка с кулоном.