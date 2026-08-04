Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Кадетства» Елена Захарова показала кадры в ярком бикини на пляже в Греции

Актриса Елена Захарова порадовала в соцсетях подписчиков свежими фото с отдыха в Греции. В личном блоге артистки появилась публикация, в которой она позирует в ярком бикини.

Актриса Елена Захарова порадовала в соцсетях подписчиков свежими фото с отдыха в Греции. В личном блоге артистки появилась публикация, в которой она позирует в ярком бикини.

По словам актрисы, даже в отпуске она не забывает об активностях по утрам.

— Но утром обязательно легкая зарядка. С таким видом это превращается в удовольствие, — подписала публикацию Захарова.

Тем временем актриса Юлия Такшина, известная по роли секретарши Виктории в сериале «Не родись красивой», также поделилась фотографиями с отдыха. Артистка снялась в ярком купальнике с растительным рисунком.

Певицу Жанну Агузарову заметили постояльцы элитного отеля в подмосковных Вербилках. По данным журналистов, артистка была в сопровождении 22-летнего молодого человека.

3 августа актриса и режиссер Рената Литвинова поделилась в соцсетях снимком, сделанным во время отдыха на море. Артистка предстала на фотографии в черном слитном купальнике с декольте. Образ Литвиновой дополнили солнцезащитные очки в тон наряду, а также цепочка с кулоном.