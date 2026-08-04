Звезда «Кадетства» Елена Захарова показала кадры в ярком бикини на пляже в Греции

Актриса Елена Захарова порадовала в соцсетях подписчиков свежими фото с отдыха в Греции. В личном блоге артистки появилась публикация, в которой она позирует в ярком бикини.
По словам актрисы, даже в отпуске она не забывает об активностях по утрам.
— Но утром обязательно легкая зарядка. С таким видом это превращается в удовольствие, — подписала публикацию Захарова.
Тем временем актриса Юлия Такшина, известная по роли секретарши Виктории в сериале «Не родись красивой», также поделилась фотографиями с отдыха. Артистка снялась в ярком купальнике с растительным рисунком.
Певицу Жанну Агузарову заметили постояльцы элитного отеля в подмосковных Вербилках. По данным журналистов, артистка была в сопровождении 22-летнего молодого человека.
3 августа актриса и режиссер Рената Литвинова поделилась в соцсетях снимком, сделанным во время отдыха на море. Артистка предстала на фотографии в черном слитном купальнике с декольте. Образ Литвиновой дополнили солнцезащитные очки в тон наряду, а также цепочка с кулоном.