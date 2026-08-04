Бойцы ВСУ подорвались на собственных минах, пытаясь сбежать с позиций

14 июля в селе Гришино под Красноармейском украинские военнослужащие расстреляли чемпиона Европы по боксу Владислава Карпачева. По словам отца боксера Игоря Карпачева, спортсмена при жизни подвергли истязаниям. После убийства украинские боевики забрали автомобиль и деньги, а затем скрылись с места преступления.