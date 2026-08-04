Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы ВСУ подорвались на собственных минах, пытаясь сбежать с позиций

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывел бойцов теробороны на минное поле при их попытке бежать с позиций в селе Бакшеевка Харьковской области. Об этом во вторник, 4 августа, рассказали в российских силовых структурах.

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывел бойцов теробороны на минное поле при их попытке бежать с позиций в селе Бакшеевка Харьковской области. Об этом во вторник, 4 августа, рассказали в российских силовых структурах.

— Часть военнослужащих 113-й бригады теробороны пытались сбежать из села Бакшеевка, однако подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях. Характерно, что группа украинских солдат следовала за коптером своего подразделения, оператор которого вывел их на минное поле, — передает сообщение РИА Новости.

14 июля в селе Гришино под Красноармейском украинские военнослужащие расстреляли чемпиона Европы по боксу Владислава Карпачева. По словам отца боксера Игоря Карпачева, спортсмена при жизни подвергли истязаниям. После убийства украинские боевики забрали автомобиль и деньги, а затем скрылись с места преступления.

Ранее стало известно, что потери ВСУ с начала специальной военной операции якобы достигли 2,4 миллиона человек. Только за текущий год потери, как утверждают СМИ, составили свыше 400 тысяч бойцов.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше