Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывел бойцов теробороны на минное поле при их попытке бежать с позиций в селе Бакшеевка Харьковской области. Об этом во вторник, 4 августа, рассказали в российских силовых структурах.
— Часть военнослужащих 113-й бригады теробороны пытались сбежать из села Бакшеевка, однако подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях. Характерно, что группа украинских солдат следовала за коптером своего подразделения, оператор которого вывел их на минное поле, — передает сообщение РИА Новости.
14 июля в селе Гришино под Красноармейском украинские военнослужащие расстреляли чемпиона Европы по боксу Владислава Карпачева. По словам отца боксера Игоря Карпачева, спортсмена при жизни подвергли истязаниям. После убийства украинские боевики забрали автомобиль и деньги, а затем скрылись с места преступления.
Ранее стало известно, что потери ВСУ с начала специальной военной операции якобы достигли 2,4 миллиона человек. Только за текущий год потери, как утверждают СМИ, составили свыше 400 тысяч бойцов.