МВД сказало белорусским водителям не садится за руль три дня

В Министерстве внутренних дел предупредили белорусских водителей из-за опасностей погоды.
В ведомстве обратили внимание на то, что по информации Белгидромета в ближайшие три дня по всей Беларуси температуры воздуха будут превышать +30 градусов, а по югу во многих районах будет от +35 до +40.
В связи с этим МВД сделало важное заявление, призывая белорусов в такую погоду как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами — «особенно с 12.00 до 16.00 часов».
В ведомстве напомнили о простых рекомендациях в жару: надевать головные уборы, легкую одежду из натуральных тканей, пить много жидкости, не употреблять алкоголь, быть аккуратными при отдыхе у водоемов.
Еще МВД предупредило белорусских водителей о необходимости постоянно контролировать свое самочувствие. И остановиться при первых же признаках недомогания или сонливости. Также сказали, кому из белорусов вообще не следует садиться за руль в эти три самых жарких дня:
— Пожилым и людям с хроническими заболеваниями лучше отказаться от поездок, при невозможности — взять с собой необходимые лекарства и воду.
Еще МВД призвало белорусов не оставлять детей одних в салоне автомобиля даже ненадолго.
— Под палящим солнцем опасная для жизни температура в салоне авто будет достигнута в считанные минуты, — предупредили белорусов в МВД.
Ранее ОСВОД предупредил белорусов о правилах 20 секунд и 10 шагов на воде.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на последствия непогоды в Гродно и Вороновском районе.