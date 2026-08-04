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МВД сказало белорусским водителям не садится за руль три дня

МВД сделало важное заявление для водителей и всех белорусов.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве внутренних дел предупредили белорусских водителей из-за опасностей погоды.

В ведомстве обратили внимание на то, что по информации Белгидромета в ближайшие три дня по всей Беларуси температуры воздуха будут превышать +30 градусов, а по югу во многих районах будет от +35 до +40.

В связи с этим МВД сделало важное заявление, призывая белорусов в такую погоду как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами — «особенно с 12.00 до 16.00 часов».

В ведомстве напомнили о простых рекомендациях в жару: надевать головные уборы, легкую одежду из натуральных тканей, пить много жидкости, не употреблять алкоголь, быть аккуратными при отдыхе у водоемов.

Еще МВД предупредило белорусских водителей о необходимости постоянно контролировать свое самочувствие. И остановиться при первых же признаках недомогания или сонливости. Также сказали, кому из белорусов вообще не следует садиться за руль в эти три самых жарких дня:

— Пожилым и людям с хроническими заболеваниями лучше отказаться от поездок, при невозможности — взять с собой необходимые лекарства и воду.

Еще МВД призвало белорусов не оставлять детей одних в салоне автомобиля даже ненадолго.

— Под палящим солнцем опасная для жизни температура в салоне авто будет достигнута в считанные минуты, — предупредили белорусов в МВД.

Ранее ОСВОД предупредил белорусов о правилах 20 секунд и 10 шагов на воде.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на последствия непогоды в Гродно и Вороновском районе.

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